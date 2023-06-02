Здоровье 02 июня 2023, 18:39 Гинеколог Гаврилов: проведение аборта исключительно по ОМС может вызвать сильную нагрузку

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Гинеколог-хирург АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Михаил Гаврилов в разговоре с РИАМО заявил, что проведение абортов исключительно по ОМС может вызвать сильную нагрузку на женские консультации и стационары.

Все это, по словам, медика приведет к тому, что качество оказания процедуры может оказаться под вопросом.

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«Также городские стационары, не говоря про крупные, а региональные города, не всегда соответствуют требованиям, скажем так, среднего и высокого сегмента наших клиентов-пациентов», — процитировал Daily Moscow гинеколога.

Медик добавил, что аборт, независимо от жизненной ситуации, необходимо проводить максимально комфортно для пациентки.