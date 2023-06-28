Здоровье 28 июня 2023, 19:01 Гинеколог Фисюк рассказала о рисках ранней менопаузы Гинеколог Фисюк заявила, что ранняя менопауза опасна для здоровья сердца

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Раннее наступление менопаузы может быть чревато проблемами с сердцем. Такой информацией поделилась врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист объяснила, что в период менопаузы сосуды в организме женщины теряют способность вовремя расширяться или сжиматься. Из-за этого в сердце может не поступать достаточный объем крови, что напрямую влияет на работу головного мозга.

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Чтобы предотвратить раннее наступление менопаузы, стоит придерживаться здорового рациона, отказаться от курения и алкоголя, а также заниматься спортом, написала «Общественная Служба Новостей».