Гинеколог Филатова рассказала, как спорт помогает повысить либидо | 360°

Здоровье 17 сентября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гинеколог Филатова рассказала, как спорт помогает повысить либидо

Читать 360tv в

Спортивные тренировки способны повысить сексуальное желание. Такой информацией поделилась акушер-гинеколог Мария Филатова, сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, спорт заряжает энергией, а также повышает выносливость. Также занятия помогают запустить процессы, которые отвечают за желание секса, передала «Экономика сегодня».

Реклама

«Благодаря спорту в подкожной клетчатке и легких увеличивается активность липаз — ферментов, расщепляющих жиры до глицерина и жирных кислот. Следствие этого — увеличение источников энергии в крови», — рассказала врач.

Реклама

0 0 0 0 0 0