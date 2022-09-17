Гинеколог Филатова рассказала, как спорт помогает повысить либидо | 360°

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Гинеколог Филатова рассказала, как спорт помогает повысить либидо

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Спортивные тренировки способны повысить сексуальное желание. Такой информацией поделилась акушер-гинеколог Мария Филатова, сообщила Lenta.ru.

По словам специалиста, спорт заряжает энергией, а также повышает выносливость. Также занятия помогают запустить процессы, которые отвечают за желание секса, передала «Экономика сегодня».

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«Благодаря спорту в подкожной клетчатке и легких увеличивается активность липаз — ферментов, расщепляющих жиры до глицерина и жирных кислот. Следствие этого — увеличение источников энергии в крови», — рассказала врач.

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