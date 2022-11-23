Здоровье 23 ноября 2022, 18:43 Гинеколог Филатова посоветовала не заниматься сексом во время простуды Гинеколог Филатова заявила, что секс во время простуды может вызвать осложнения

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Занятие сексом во время простуды и гриппа способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Среди них — распространение вирусной инфекции и осложнения. Таким мнением поделилась акушер-гинеколог, эндокринолог Мария Филатова. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам медика, в период заболевания лучше воздержаться от любой физической активности. Если пренебречь данной рекомендацией, то болезнь может распространиться на другие органы, написали Nation News.

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Филатова предупредила также, если беременность наступила после секса, который произошел во время приема антибиотиков, она может пройти с серьезными осложнениями.

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