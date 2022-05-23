Гинеколог Ерофеева предупредила об опасности домашних абортов

В последнее время в Интернете появилась информация о том, что в аптеках и больницах стало не хватать препаратов для экстренной контрацепции и медикаментозного прерывания беременности. На этом фоне медики опасаются роста числа домашних абортов. Эксперт ВОЗ, врач-гинеколог Любовь Ерофеева заявила об опасности подобных процедур. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Врач пояснила, что при желании сделать аборт важно обращаться к специалистам. Если необходимых препаратов в клинике не будет, медик сможет провести вакуумно-аспирационный аборт, который тоже безопасен для здоровья.

«Народные методы не действуют. Я думаю, у какой-то части населения они продолжают быть популярны и по сей день, но они абсолютно малоэффективны и никому еще ни разу не помогли. Так что никакой лавровый лист, никакое сидение на противозачаточном стуле, баня, прыганье с тумбочки не поможет», — пояснила эксперт.