05 декабря 2023, 15:48
Гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных
Перед тем, как беременной женщине записываться на йогу, ей следует проконсультироваться с доктором. Йога в таком положении может быть опасна как для матери, так и для малыша. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила акушер-гинеколог, генеральный директор РАНиР Любовь Ерофеева.
У некоторых женщин существует риск прерывания беременности, у других органы могут располагаться каким-то особым образом.
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«У женщины могут быть какие-то хронические заболевания, проблемы с суставами, с костным скелетом. То есть сказать, что всем полезна йога, и сидение в различных позах, и различные наклоны, нельзя», — добавила гинеколог.
Беременность
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