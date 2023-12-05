Здоровье 05 декабря 2023, 15:48 Гинеколог Ерофеева предупредила об опасности йоги для беременных

Читать 360tv в

Перед тем, как беременной женщине записываться на йогу, ей следует проконсультироваться с доктором. Йога в таком положении может быть опасна как для матери, так и для малыша. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила акушер-гинеколог, генеральный директор РАНиР Любовь Ерофеева.

У некоторых женщин существует риск прерывания беременности, у других органы могут располагаться каким-то особым образом.

Реклама

«У женщины могут быть какие-то хронические заболевания, проблемы с суставами, с костным скелетом. То есть сказать, что всем полезна йога, и сидение в различных позах, и различные наклоны, нельзя», — добавила гинеколог.