Здоровье 06 февраля 2024, 18:30 Гинеколог Ерофеева назвала безопасной продажу экстренных контрацептивов без рецепта

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Нет оснований для того, чтобы продавать экстренные средства контрацепции по рецептам. Таким мнением поделилась с НСН акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Она объяснила, что это препараты на основе левоноргестрела, которые созданы более 35 лет назад, изучены, проверены и имеют минимум противопоказаний. К тому же они не используются на постоянной основе, а только в экстренных случаях.

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«Это не для употребления каждый месяц, но раз в полгода можно употребить, если случилась такая ситуация. Эффективность очень высокая — более 95%, препараты изучены очень хорошо, миллионы пользователей и результаты научных исследований это подтверждают», — подчеркнула врач.

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