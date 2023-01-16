Здоровье 16 января 2023, 12:56 Гинеколог Елена Платова предупредила о возможных симптомах миомы матки

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Миома матки — довольно частое заболевание, которое обычно диагностируют у женщин в возрасте 32-35 лет, при этом ряд симптомов должен заставить насторожиться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая гинекологическим отделением Первой градской больницы, кандидат медицинских наук Елена Платова.

Обычно женщины с миомой замечают изменения цикла. Менструации становятся более обильными и длительными. Кроме того, нередко пациенты нередко жалуются боль. Когда миома растет и достигает больших размеров, то может начать давить на другие органы. Еще одним признаком является пониженный гемоглобин.

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«Сложности профилактики заключаются в том, что мы не знаем на 100% причины возникновения данного заболевания. Пациенты, которые к нам обращаются, они очень часто не обращают внимания на симптомы. Чаще всего женщины отмечают, что у них как-то изменился характер менструального цикла», — рассказала Елена Платова.

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