Здоровье 03 июля 2023, 17:04 Гинеколог Диана Цинцадзе порекомендовала женщинам, планирующим беременность, не допускать потери веса

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Врач акушер-гинеколог ГКБ им. Плетнева Диана Цинцадзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что женщины, которые планируют беременность, должны следить за своим весом и не допускать чрезмерной худобы.

Медик добавила, что сильная худоба может нежелательно сказаться на беременности. Также дефицит массы тела влияет на уровень гормонов.

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Если женщина весит меньше 52 килограммов, то это очень большой фактор риска по гормональному дисбалансу в организме, добавила специалист.