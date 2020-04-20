Гинеколог дал советы беременным во время пандемии

Будущим мамам стоит проявлять осторожность больше, чем другим людям, так как беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Врач отметила, что если имелись какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, то беременность усиливает эту нагрузку.

Ерофеева считает, что пока рано говорить о возможном влиянии коронавируса на будущего ребенка.

«Из опыта предыдущих эпидемий вируса SARS, свиного или птичьего гриппа, можно сказать, что у беременных заболевание протекает тяжелее, чем у обычного населения. Высок процент случаев, когда ребенок также заболевает и рождается с этим вирусом. Трудно сказать, насколько ребенок может быть жизнеспособен. Велика вероятность того, что беременность может прерываться на достаточно больших сроках. Плод может не пережить заболевания матери», — пояснила гинеколог.

Беременным необходимо соблюдать режим самоизоляции, гулять по квартире. В сутки рекомендуется совершать порядка 10 тысяч шагов. Небольшая влажная уборка тоже пойдет на пользу.