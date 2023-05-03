Здоровье 03 мая 2023, 18:40 Гинеколог Боженко объяснила, чем отложения абдоминального жира опасны для женщин Гинеколог Боженко: отложения жиры усугубляют проблемы, связанные с сердцем и сосудами

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В том случае, если женщина перестает следить за питанием и откажется от физической активности, она может столкнуться с отложениями абдоминального жира. Об этом в разговоре с ИА Nation News сообщила врач-гинеколог Наталья Боженко.

Отложения абдоминального жира опасны тем, что на их фоне у женщины после 40 лет могут возникнуть болезни сердца и сосудов.

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«Особенно опасен растущий живот — отложение абдоминального жира, так называемый мужской тип ожирения», — добавила медик.

Она предупредила, что женщины старше 40 лет часто страдают заболеваниями яичников, а такой тип ожирения лишь усугубляет эту проблему.