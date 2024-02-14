Здоровье 14 февраля 2024, 17:17 Гинеколог Близнюк назвала перепады в настроении и отвращение к еде признаками, говорящими о беременности

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Часто указать на беременность может не только нарушение цикла, а также изменение поведения или предпочтений. Об этом NEWS.ru рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк.

По ее словам, женщины в положении часто бывают очень раздражительны, капризны и слезливы. У них часто меняется настроение и даже случаются вспышки гнева. Кроме того, могут измениться предпочтения в еде и парфюме. Некогда любимые ароматы порой начинают вызывать тошноту.

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«Повышенная, обостренная чувствительность к запахам. Любимые духи вдруг перестают нравиться. Привычные запахи еды — апельсинов, мандаринов, мяса, шашлыков, типичные запахи кухни — вдруг начинают раздражать», — отметила врач.

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