Здоровье 27 марта 2024, 17:16 Гинеколог Бакирова: любой аборт нарушает гормональный фон и может вызвать психологические проблемы

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Акушер-гинеколог Ирина Бакирова в беседе с изданием«Ямал1» рассказала, что в России выросло число медикаментозных абортов. Врач отметила, что все больше женщин стали приходить на прием своевременно.

При этом медик предупредила, что любой аборт, даже своевременный, нарушает гормональный фон и может вызвать психологические проблемы.

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Ни в коем случае нельзя делать аборты несовершеннолетним и женщинам предклимаксического возраста. Такие действия могут привести к бесплодию, написала Neva.Today.