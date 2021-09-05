Гинеколог Адамян: коронавирус не передается от матери к ребенку во время беременности

Коронавирус не передается ребенку от матери во время беременности. А вот антитела плод может получить через кровь, поэтому привитая женщина автоматически обеспечивает ему защиту. Об этом в эфире «Радио России» заявила главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян.

По ее словам, SARS-CoV-2 не может проникнуть в организм ребенка, который находится в утробе, через плаценту или околоплодные воды.

Она также рассказала, что сперма переболевших ковидом мужчин страдает на генетическом уровне, поэтому они могут испытывать проблемы с репродуктивной функцией. Адамян объяснила, что вакцинация на энергетику митохондрий негативного влияния не оказывает.

Ранее группа ученых из разных стран мира проанализировала состав крови болеющих ковидом беременных. Исследователи выяснили, что иммунная система женщин во время вынашивания ребенка способна защитить их от цитокинового шторма. Согласно результатам анализов, при заражении коронавирусом действие воспаленных молекул в организме беременных уравновешивается противовоспалительными.