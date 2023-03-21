Здоровье 21 марта 2023, 14:06 Гигиенист Наталья Савинова рассказала, как правильно чистить зубы freepik

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Ежедневная чистка зубов утром и вечером может быть бесполезна в борьбе за здоровье полости рта, если проводить гигиеническую процедуру неправильно. Об этом «Известиям» рассказала врач-гигиенист стоматологического АО «Медицина» Наталья Савинова.

Она объяснила, что чистить зубы рекомендуется после первого приема пищи и непосредственно перед отходом ко сну. Важно при этом не переусердствовать. Так, неправильными являются слишком интенсивные полирующие движения. Не стоит также очень сильно давить на щетку.

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«Вместо этого нужно совершать легкие выметающие и вращающие движения со всех сторон зуба на протяжении двух минут. Зубную щетку стоит менять хотя бы раз в три месяца, так как при длительном применении на ней скапливаются и размножаются бактерии. При выборе зубной пасты обращайте внимание на то, чтобы в ее состав входил фторид», — посоветовала Наталья Савинова.

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Специалист добавила, что крайне важно не пренебрегать зубной нитью. При ее использовании тоже надо действовать аккуратно и осторожно, не раздражая десны. Рекомендуют применять зубную нить хотя бы раз в день перед сном после обычной чистки.

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