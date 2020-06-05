«Исследование велось невероятными темпами, и мы приняли решение о его прекращении после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим „никогда“, но это не лекарство от COVID», — заявил профессор Мартин Лэндрэй.

Судя по результатам исследования, больше четверти (около 26%) от числа всех заболевших COVID-19, кто принимал препарат, умерли. А тех коронавирусных пациентов, кто не лечился гидроксихлорохином и остался жив, чуть меньше — 23,5%.

Поэтому ученым стало ясно — препарат от COVID-19 не лечит.

Исследования проводили и другие эксперты по всему миру. Препарат признал, к примеру, президент США — он даже принимал его для профилактики. Межу тем, американские ученые заявили, что гидроксихлорохин повышает скорее вероятность смерти.

Между тем, российские врачи уверены, что препарат все же эффективен, но не для всех пациентов с коронавирусом.