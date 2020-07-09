Гид из Буэнос-Айреса рассказал об отличии карантина в Аргентине и России
Максим Лемос, уроженец России, работающий гидом в Буэнос-Айресе, рассказал, как карантин во время пандемии коронавирусной инфекции проходил в Аргентине. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Жители Аргентины крайне обеспокоены ситуацией с коронавирусом, они соблюдают все рекомендации, которые дает правительство.
«Различие гигантское между российским карантином и аргентинским. Потому что аргентинцы — народ послушный», — приводит слова гида РИА ФАН.
Он также отметил, что некоторые граждане России относятся к коронавирусу как к обычному ОРВИ. Из-за этого не боятся заразиться и не выполняют рекомендации.