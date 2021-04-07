Первый гибридный томограф установили в Краевой больнице Краснодара. Он позволяет провести сразу несколько исследований, сообщил канал ОТР.

Этот аппарат используется в кардиологии, эндокринологии, а также других областях медицины. Процедура безболезненна и длится примерно 20 минут. Томограф собирает трехмерную проекцию организма пациента. Например, при онкологии можно увидеть конкретное расположение метастазов.

«В этом аппарате присутствуют две модальности: компьютерная томография и возможность получения радионуклидных изображений одному и тому же пациенту, не меняя положение его тела, что крайне важно», — отметила заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики Наталья Пинчук.

Ранее стало известно, что новый компьютерный томограф заработал в городской клинической больнице Подольска.