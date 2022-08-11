Гибрид «омикрона» и «дельты» выявили в России

Исследователи выявили в России новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом «РБК» рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс.

«Дельту» впервые описали в Индии в конце 2020 года, некоторое время штамм доминировал в большинстве стран мира. Однако год спустя его стал вытеснять более заразный «омикрон», выявленный в Африке. По данным Роспотребнадзора, почти 98,3% всех заболевших коронавирусом являются носителями «омикрона».

Прусс заявил, что опасность нового варианта коронавируса еще предстоит определить. Еще неясно, сможет ли он вытеснить другие штаммы.

«У исходной „дельты“ есть способность поражать легкие, которая ослабла у „омикрона“, но как это передастся гибриду?» — поделился генетик.

Он посетовал медицинским организациям отслеживать ситуацию со штаммами и оперативно реагировать на угрозу. В России ожидают новую волну коронавируса в августе, но уже в сентябре она пойдет на спад.