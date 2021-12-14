Геронтолог рассказал, какие продукты необходимо есть для здоровья мозга после 60 лет

Врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон озвучил список продуктов, которые помогут сохранить здоровье мозга после 60-ти лет. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам специалиста, сократить риск возникновения деменции помогает гармоничное потребление белков, жиров и углеводов.

«Нужно потреблять свежие продукты без консервантов, к ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая Омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копченостей», — добавил специалист.

Помимо питания, людям в пожилом возрасте необходимо наладить сон и избавиться от стрессов. Недосыпание, по словам геронтолога, в первую очередь ведет к ускоренному старению и к развитию хронической деменции. А в борьбе с остеопорозом, который чаще всего развивается в пенсионном возрасте, помогут кисломолочные продукты.

«В старости часто развивается остеопороз, поэтому очень важно употреблять продукты, содержащие кальций. Стоит включить в свой рацион творог, кисломолочные продукты, некоторые виды сыра и орехи», — заключил специалист.