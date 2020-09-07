Геронтолог рассказал, как избежать появления седых волос в молодости

Он пояснил, что резерв меланина передается человеку по наследству. Еще на уровень пигмента оказывают влияние питание и проблемы с щитовидной железой. Седина появляется, если в волосяных фолликулах слишком мало меланина.

По словам специалиста, чтобы предотвратить раннее появление седых волос, нужно принимать препараты, в которых содержатся селен, кремний, железо, медь. Также необходимо пить комплексы с аминокислотами. Еще важно сдавать анализы на содержание витамина D в крови и выяснить, нет ли дефицита кальция и белка ферритина, пишет «Царьград».

Конев подчеркнул, что появление седины с 50 лет считается нормальным. Он назвал мифом истории о том, что на месте вырванного седого волоса вырастают два новых.