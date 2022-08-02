Геронтолог Прощаев порекомендовал больше двигаться, чтобы отсрочить старение

Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев дал советы россиянам, как отсрочить старение и развитие деменции. Об этом он сообщил изданию Ura.ru.

По словам специалиста, людям следует больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением и больше двигаться.

«Никогда не поздно учиться и получать новую информацию, изучать иностранные языки, ездить на экскурсии, читать книги — это все вносит вклад в создание когнитивного резерва (устойчивой работы нейронов, — ред.). Также доказано, что у людей с низкой физической активностью с возрастом эти функции становятся хуже. Нет каких-то установленных норм, но ВОЗ предлагает такую схему занятий: 150 минут в неделю высоких интенсивных либо 300 минут средне-интенсивных нагрузок, два-три раза силовых упражнений и несколько раз в неделю упражнений на баланс <…>», — добавил Прощаев.

Тем, кто живет в экологически неблагоприятных районах, нужно чаще бывать на природе. Врач отметил, что очень сильно вредят головному мозгу курение и алкоголь.