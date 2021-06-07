Геронтолог поделился секретами долголетия

Геронтолог, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон рассказал ИА NationNews, какие правила нужно соблюдать, чтобы жить как можно дольше. По словам специалиста, лишь на 30% долголетие зависит от генетики. Остальное — результат образа жизни.

Первое — это здоровый сон. Особенно важно спать с с полуночи до 03:00. По словам медика, именно в это время вырабатывается гормон мелатонин, который отвечает за эндокринную систему.

Питаться следует умеренно, чтобы не перегружать ЖКТ и другие системы организма.

«Сокращение калорийности питания на 30% снижает частоту диабета в два раза, а также сокращает частоту онкологий», — утверждает Хавинсон.

Физические нагрузки тоже помогут продлить жизнь и укрепить здоровье. Чтобы сохранять активность до преклонного возраста, Хавинсон советует проходить не менее пяти тысяч шагов в день.

«Для людей старшей возрастной группы исключаются все травмоопасные виды спорта: горные лыжи, самбо, теннис и даже бег. Особенно — вредный бег по асфальту. Ускоренная ходьба, скандинавская ходьба — это очень правильно», — добавил медик.

Наконец, необходимо посещать врачей и проходить диспансеризацию. Определение уровня холестерина, сахара, УЗИ, кардиограммы — все это поможет вовремя диагностировать болезни, чтобы успеть предотвратить серьезные последствия.