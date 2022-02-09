Геронтолог перечислил продлевающие жизнь факторы

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал ИА Ura.ru, какие факторы влияют на продление жизни.

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10-12%. Генетика — тоже процентов на 10-15. Остальное — это здоровый образ жизни», — сказал специалист.

Он уточнил, что максимальные сроки продолжительности жизни у мужчин составляют 110 лет, а у женщин — от 115 до 117 лет. По его словам, эти показатели незыблемы на протяжении века. Врач напомнил, что есть места в мире, где люди живут немного дольше.

«В Калифорнии, в Южной Америке есть одна зона, в Японии и в Италии. Там чуть больше средняя ожидаемая продолжительность жизни, чем в окружающих провинциях. Но это просто благодатная земля, хорошая еда, спокойствие», — объяснил собеседник информагентства.