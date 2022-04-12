Геронтолог Конев рассказал о профилактике гипертонии

Гипертония, или скачки артериального давления, могут стать результатом неправильного образа жизни или стресса. Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал ИА Nation News, что делать для профилактики гипертонии.

В первую очередь необходимо больше двигаться, спать достаточное количество часов и убрать из рациона соль, считает врач.

Основным признаком гипертонии, по словам Конева, является головная боль, локализующаяся в затылочной части головы.

«Артериальное давление при физических нагрузках и так повышается, но потом оно плавно снижается. А если давление после физической нагрузки долго держится на повышенном уровне, это уже нарушение сосудистой регуляции и необходимо обращаться к врачу», — предупредил Конев.