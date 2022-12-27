Здоровье 27 декабря 2022, 22:21 Геронтолог Ильницкий рассказал, что люди в мегаполисах живут дольше

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Геронтолог Андрей Ильницкий рассказал, почему в крупных городах больше пожилых людей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Причина в том, что в мегаполисах пенсионерам проще социализироваться. Кроме того, там выше информированность населения о здоровом образе жизни.

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«Городская культура имеет значение, потому что люди хорошо информированы о том, как надо правильно питаться, двигаться, соблюдать режим дня», — заключил Ильницкий.

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