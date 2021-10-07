Геронтолог дал советы россиянам, как сохранить здоровье после 60 лет

Геронтолог Владимир Хавинсон дал советы пожилым людям после 60, чтобы сохранить здоровье. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он посоветовал ввести в привычку несколько правил. Во-первых, следует соблюдать режим дня. Также стоит ограничить калорийность питания на 20-30%. В первую очередь нужно ограничить количество жирного и сладкого в рационе.

Также не нужно забывать о регулярных физических нагрузках. Отлично подойдут скандинавская ходьба, стретчинг или просто прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, следует следить за здоровьем и регулярно проходить медицинские обследования.

«Пятое: использование новейших медицинских технологий, в том числе фармакологических: антиоксиданты, витамины и так далее», — заключил Хавинсон.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, что людям, которые страдают от болезней суставов, стоит отказаться от употребления телятины или же минимизировать ее количество. Все дело в пурине, который содержится в этом виде мяса. Пурин способствует накоплению мочевой кислоты.