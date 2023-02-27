Здоровье 27 февраля 2023, 13:12 Геронтолог Алексей Москалев рассказал, как избавиться от хронической усталости Unsplash

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Хроническая усталость — это настоящая проблема современного человека, она может привести к очень серьезным последствиям для организма. Об этом сайту kp.ru рассказал директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалев.

По его словам, забывчивость и усталость могут быть признаками старения головного мозга. Но его можно предотвратить, если изменить свой образ жизни и немного скорректировать свои ежедневные привычки.

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В первую очередь, по мнению специалиста, следует беречься от инфекций, постоянного стресса, а также внимательно относиться к гипертонии, повышенному холестерину и глюкозе. Все это может провоцировать нейровоспаления. Поэтому не стоит пренебрегать прививками, противовирусными препаратами. А также стараться снижать уровень стресса спортом и приятным досугом.

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Кроме того, следует обратить внимание на свое питание. Например, сократить или свести к минимуму потребление полуфабрикатов и сахара и сделать акцент на овощах, крупах и нежирном мясе и рыбе. Кроме того, правильное питание помогает поддерживать микрофлору кишечника в хорошем состоянии.

«Исследования показывают, что серьезную роль в нейродегенерации играет нарушенная микрофлора кишечника. Поэтому важно поддерживать ее баланс», — рассказал Алексей Москалев.

И, наконец, эксперт настоятельно рекомендовал уделить внимание качеству сна. Для этого необходимо проветривать помещение перед тем, как отправиться в кровать, не объедаться на ночь и обеспечить темноту.