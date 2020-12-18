Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел переговоры с немецким коллегой Йенсом Шпаном о совместном производстве вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин», — говорится в сообщении.

Мурашко рассказал германскому коллеге об эффективности российских вакцин и о специальной онлайн платформе, где хранится вся информация о вакцинированных людях. Йенс Шпан посчитал слова министра здравоохранения убедительными и сообщил, что готов привлекать немецкие компании для совместного производства российских вакцин.

Ранее издание Ура.ру сообщал, что научный журнала Science признал российскую вакцину «Спутник V» научным прорывом года. Такого же признания удостоились вакцины компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.

Проблемы с вакциной, как сообщало ранее ИА Nation News, произошли в США. Компании Moderna пришлось уничтожить около 400 тысяч доз из-за технического сбоя. На последних этапах разработки появилась проблема с «фильтрацией».