Германия объявила Великобританию зоной распространения мутаций

Правительство Германии вносит Великобританию в список стран и регионов, где широко распространены мутации коронавируса. Постановление вступит в силу с 20 декабря. Причиной стало распространение в Британии нового штамма «омикрон». Об этом сообщили в Института Роберта Коха.

На практике включение в подобный список ведет к ограничениям поездок в страну. Так, все прибывающие из Великобритании в Германию, независимо от наличия у них прививки от коронавируса или того, что они переболели COVID-19, будут отправляться на 14-дневный карантин.

В настоящее время в немецком списке стран искючительно африканские государства. С понедельника к ним добавится Британия.

В Соединенном Королевстве в настоящее время обнаружены поряда 24,9 тысячи случаев заражения штаммом «омикрон». При этом за последние сутки выявили около 10 тысяч зараженных. Также известно об одном летальном исходе из-за «омикрона».

По словам властей страны, в Великобритании на долю «омикрона» приходятся около 83% всех новых заражений.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайное положение. Причиной стало распространение штамма коронавируса «омикрон» и увеличение количества заражений.