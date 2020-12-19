Германия готова участвовать в производстве российских вакцин от COVID-19

По поручению Владимира Путина министр здравоохранения Михаил Мурашко созвонился со своим немецким коллегой Йенсом Шпаном. Мурашко рассказал об эффективности российских вакцин, а Шпан сообщил о готовности привлекать немецкие компании для их совместного производства.

«Согласно достигнутой договоренности в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин», — сказано в заявлении.

На сайте немецкого Минздрава и в Twitter-аккаунте Шпана сообщений о переговорах с Мурашко пока нет.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны появиться и другие препараты.