Здоровье 08 февраля 2024, 12:34 Гериатр Рунихина посоветовала пожилым избегать стресса и хорошо спать для укрепления иммунитета

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В пожилом возрасте снижается активность лимфоцитов и нейтрофилов, отвечающих за иммунитет, поэтому стоит еще бережнее и внимательнее относиться к своему здоровью. Об этом сообщила «Москве 24» главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она объяснила, что с возрастом нужно стараться избегать контактов с больными и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Другими словами, стараться максимально обезопасить себя от заболевания или обострения хронической хвори. Также следует скорректировать образ жизни, чтобы иммунитет не ослабевал.

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«Чтобы иммунитет был крепким, нужно избегать стрессов, хорошо спать, давать организму умеренную физическую нагрузку и рационально питаться», — посоветовала врач.

Она напомнила, что в рацион пожилого человека обязательно должен входить белок, лучше растительный или молочный, фрукты и овощи, рыба и цитрусовые.

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