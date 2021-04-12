Гериатр рассказал, какие вопросы задать пожилому человеку, чтобы проверить его здоровье

Врачи-гериатры обычно задают пожилым людям семь простых вопросов, чтобы выявить наличие у них проблем со здоровьем. Об этом рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Тестирование начинается с вопроса о весе человека. Интересуются, похудел ли он. Далее идет вопрос о том, в каком состоянии находятся зрение и слух. Нет ли никаких ощутимых нарушений данных органов и сильно ли это влияет на жизнедеятельность пожилого человека. Третий вопрос связан с наиболее частыми травмами, поскольку падения, нарушения походки и головокружения могут быть признаками остеопороза. Эта болезнь повышает риск переломов.

«И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро», — пояснила Рунихина.

Остальное будет касаться смены настроения и оценки мобильности человека. Также имеется вопрос о нарушении памяти и недержании мочи, добавили в «Невских новостях».