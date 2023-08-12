Здоровье 12 августа 2023, 03:09 Гериатр раскрыл тайну ухода из жизни в августе большого количества знаменитостей Геронтолог Новоселов: причиной смерти пожилых звезд в августе стала жара Кинопоиск

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В начале августа в России ушли из жизни знаменитости, страна потеряла актрис Веру Васильеву, Ирину Мирошниченко и Юлию Борисову, легенду озвучки Леонида Володарского, композитора Александра Колкера и ряд других известных личностей. Врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов рассказал «Комсомольской правде», что в этих смертях нет мистики «черного августа», во всем виновата жара.

Врач напомнил, что все умершие — люди пожилого возраста, а для них жара особенно опасна.

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«Не стоит думать механистично: дескать, жара-убийца — это когда человек стоит на солнцепеке, солнечный удар, потеря сознания, морг. Все гораздо сложнее», — отметил врач.

Академики 13 лет назад пришли к выводу, что основные факторы риска смерти в условиях аномальной жары — пожилой возраст и проживание в крупных городах. Чем человек старше, тем хуже он приспосабливается к перепадам температуры, пояснил врач. Особенно это касается пожилых людей с букетом заболеваний, которые в жару имеют свойство обостряться. Даже у тех, кто не имеет сердечных недугов, в жару сердце начинает хуже качать кровь, нарушается кровоснабжение и ухудшается терморегуляция.

«В жару вся эта биологическая конструкция перегревается и накопленные с возрастом болезни резко обостряются. <…> Происходит обрыв жизнеспособности, человек из состояния „жизнь еще возможна“ переходит в состояние ее остановки», — пояснил Новоселов.

Пожилым людям врач посоветовал не находиться долго на жаре, пить воду и не употреблять алкоголь. При недомогании срочно вызывать скорую помощь.