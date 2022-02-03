Гериатр перечислил тревожные признаки простуды у пожилых

Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина перечислила симптомы ОРВИ, при которых пожилому человеку надо обратиться к врачу. Среди них — слабость, сонливость, нежелание есть и спутанность сознания.

«Если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал — это повод для серьезного беспокойства», — сказала она в интервью для РИА «Новости».

Гериатр уточнила, что консультации врача по телефону будет достаточно, если вышеперечисленных или каких-либо других необычных симптомов нет, температура тела не выше 38 градусов, у человека нормальный уровень сатурации и пульс.

Также Рунихина отметила, что при заражении пожилых людей коронавирусом должна вестись очень внимательно терапия основного заболевания. Прием препаратов, которые выписали врачи до диагностированного COVID-19, надо продолжать, а при ухудшении состояния следует обратиться за медпомощью.