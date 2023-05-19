Здоровье 19 мая 2023, 11:58 Гериатр Новоселов назвал эффективный метод борьбы со старением Гериатр Новоселов: эффективнейший метод борьбы со старением — гипоксические тренировки

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Врача-гериатр Валерий Новоселов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эффективный метод борьбы со старением. По его словам, самый доступный способ замедлить этот процесс — прибегнуть к гипоксическим тренировкам.

Гипоксические тренировки, по словам медика, особо воздействуют на организм за счет кислородного голодания. В молодости организму нужно привыкать к небольшому объему кислорода.

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«Если вы решили начать тренироваться, то это нужно делать только в компании с подготовленным врачом или спортивным физиологом», — процитировало utro.ru медика.

Идеально, как уверяет Новоселов, дышать «горным воздухом», либо смесью с пониженным содержанием кислорода.