19 мая 2023, 11:58
Гериатр Новоселов назвал эффективный метод борьбы со старением
Гериатр Новоселов: эффективнейший метод борьбы со старением — гипоксические тренировки
Врача-гериатр Валерий Новоселов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эффективный метод борьбы со старением. По его словам, самый доступный способ замедлить этот процесс — прибегнуть к гипоксическим тренировкам.
Гипоксические тренировки, по словам медика, особо воздействуют на организм за счет кислородного голодания. В молодости организму нужно привыкать к небольшому объему кислорода.
Реклама
«Если вы решили начать тренироваться, то это нужно делать только в компании с подготовленным врачом или спортивным физиологом», — процитировало utro.ru медика.
Идеально, как уверяет Новоселов, дышать «горным воздухом», либо смесью с пониженным содержанием кислорода.
Врачи
Реклама
Реклама