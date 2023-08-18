Здоровье 18 августа 2023, 12:41 Гериатр Наумов сообщил, что для долголетия необходимо много двигаться и разнообразно питаться

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Врач-гериатр Антон Наумов в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, что всех долгожителей объединяет две привычки: много движения и разнообразное питание.

Долгожители, в среднем, потребляют около 1800-1900 килокалорий в день. Преимущественно в их рационе встречается растительная пища, написал сайт kp.ru.

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Врач добавил, что некоторые из долгожителей могут проходить ежедневно от 30 до 35 километров. Причем они не обременяют себя тяжелыми физическими упражнениями, а предпочитают легкую ходьбу.