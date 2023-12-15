Здоровье 15 декабря 2023, 13:17 Гепатолог Вялов рассказал, что коллаген, фиточай и препараты омега-3 могут представлять опасность для печени

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Кандидат медицинских наук, гепатолог Сергей Вялов в эфире радиостанции Sputnik рассказал, что популярные биологически активные добавки, по типу фиточая и коллагена, могут представлять опасность для печени.

По его словам, человек через пять-шесть лет можно получить цирроз печени только из-за того, что вместо нормального лечения пил добавки.

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Что касается добавок омега-3, по словам медика, они продаются в основном в некачественном виде.

«В этих омега-3 практически нет ненасыщенных жирных кислот, которые нам обещают. А есть только насыщенные, потому что технология производства очень сложная», — сказал Вялов и добавил, что вместо омега-3 люди едят просто жир, делая печени только хуже.