Здоровье 20 марта 2023, 10:53 Гепатолог Сергей Вялов рассказал, что чрезмерный прием витамина D может вызвать умственную отсталость

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Часто люди считают, что им по умолчанию не хватает витаминов, и начинают их самостоятельный прием без назначений врача, но такой подход может привести к непоправимым последствиям. Об этом радиостанции Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, обычно людям хватает тех витаминов, которые они получают из ежедневной еды. Особенно, если рацион человека сбалансированный и разнообразный. Однако большинство все равно уверены в нехватке у себя в организме микроэлементов. И чаще всего выбор падает на витамин D. Люди начинают пить его, не посоветовавшись с врачом, превышая суточную дозировку в три-пять раз.

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В результате такое злоупотребление негативно сказывается на костях, сосудах и памяти.

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«Последнее британское исследование даже говорит, что чрезмерное употребление этого витамина способствует развитию умственной отсталости. Поэтому не нужно пить много витаминов», — добавил Сергей Вялов.

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