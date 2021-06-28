Гепатолог предупредил об опасности сонливости в дневные часы

Сонливость в дневное время суток и бессоница ночью могут говорить о проблемах с печенью. Такое мнение высказал врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

«Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени», — сказал Монахов в разговоре с Пятым каналом.

Он отметил, что на проблемы с печенью также могут указывать такие симптомы, как тяжесть в правом подбедрье, тошнота, рвота, желтизна кожных покровов и белков глаз.

Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты для улучшения работы печени. Кроме того, организму нужны полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, а также физические нагрузки.

Диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская посоветовала для восстановления работы печени пить морковный и тыквенный соки. По ее словам, в желтых и оранжевых овощах содержится много каротиноидов. Они уменьшают действие токсинов.