Гепатолог Богомолов объяснил, как спорт влияет на печень

Врач-гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов заявил, что люди, которые регулярно занимаются спортом и ведут активный образ жизни, более защищены от гепатита, алкогольной и жировой болезней печени. Об этом написал Ura.ru.

Медик отметил, что курение, так же как и отсутствие спорта, является фактором ухудшения течения заболеваний печени.

«Люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, без избыточной массы тела, питающиеся хорошо, вкусно, с большим количеством кисломолочных продуктов, реже страдают от проблем с печенью. Болезни печени у них протекают более благоприятно. Те, кто активно занимаются физкультурой с интенсивными характеристиками, легче, меньше болеют алкогольной болезнью печени. Курение тоже один из независимых факторов ухудшения течения заболеваний печени», — сказал Богомолов.

Медик посоветовал не покупать гепатопротекторы, которые якобы способны защитить печень от гепатита. По его словам, они как лекарства почти нигде не зарегистрированы.