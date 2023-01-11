11 января 2023, 15:14
Гепатолог Аня Кардашьян рассказала, каким образом фастфуд влияет на печень
Гепатолог Аня Кардашьян: употребление фастфуда ведет к развитию неалкогольной жировой боле
Доктор медицинских наук, гепатолог Аня Кардашьян в разговоре с изданием ufatime.ru объяснила, каким образом фастфуд влияет на печень.
Частое употребление фастфуда ведет к развитию неалкогольной жировой болезни печени. В зоне повышенного риска находятся люди с ожирением и сахарным диабетом, написало РИА ФАН.
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Медик пояснила, что в здоровом состоянии печень содержит небольшое количество жира, и любое повышение нарушает ее нормальное функционирование. Она добавила, что даже небольшое количество фастфуда оказывает вредное воздействие на здоровье органа.
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