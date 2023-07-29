Здоровье 29 июля 2023, 01:02 Гепатит C стал полностью излечимым — профессор Чуланов Профессор Чуланов: гепатит C стал полностью излечимым заболеванием Pxhere

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Благодаря достижениям вирусологии и молекулярной биологии гепатит С стал полностью излечимым заболеванием. Сейчас пациенты выздоравливают за пару месяцев, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Его слова передал ТАСС.

«Расшифровка генома вируса и изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют на вирус напрямую», — заявил Чуланов.

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Полностью от заболевания человек может избавиться за два-три месяца.

Гепатит — воспаление печени, при котором клетки органа разрушаются. Воспалительный процесс вызывают отравления, злоупотребление алкоголем, прием некоторых лекарств и даже другие инфекции, которые мог подхватить человек.

Вирус гепатита С — это гемотрансмиссивный вирус, заражение которым чаще всего происходит при контакте с кровью, указано на сайте ВОЗ. Этот вирус может приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак.

К счастью, российские ученые постоянно работают над созданием новых препаратов, которые очень помогают человеку. Ранее специалисты начали проводить клинические испытания нового вида вакцины от ковида «Спутник». Препарат актуализировали для защиты против новых вариантов вируса. Его могут поставлять и в другие страны.