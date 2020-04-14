    14 апреля 2020, 14:03

    Генсек ООН рассказал, как восстановить мир после пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, сказал, что для восстановления мира после пандемии коронавируса есть три главных шага. «Свободная пресса» поделилась ими.

    Первое, что необходимо сделать, как считает Гутерриш, это остановить распространение болезни через агрессивное раннее тестирование, карантинные меры и ограничение передвижений до тех пор, пока не появится вакцина.

    Второе — оказывать поддержку тем, кто больше остальных пострадал от коронавирусной инфекции. Речь идет о женщинах, пожилых людях, молодежи, работниках с низкой заработной платой, малых и средних предприятиях, неформальном секторе и уязвимых группах. На этот пункт нужно потратить деньги. Он предложил средства, составляющие двузначный процент мирового валового внутреннего продукта.

    Третье, что поможет восстановить мир, это увеличить усилия по созданию более инклюзивных и устойчивых перед лицом пандемий, изменения климата и других глобальных проблем экономик и обществ.

    Напомним, на 14 апреля число зараженных составляет почти два миллиона человека.