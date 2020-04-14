Генсек ООН рассказал, как восстановить мир после пандемии

Первое, что необходимо сделать, как считает Гутерриш, это остановить распространение болезни через агрессивное раннее тестирование, карантинные меры и ограничение передвижений до тех пор, пока не появится вакцина.

Второе — оказывать поддержку тем, кто больше остальных пострадал от коронавирусной инфекции. Речь идет о женщинах, пожилых людях, молодежи, работниках с низкой заработной платой, малых и средних предприятиях, неформальном секторе и уязвимых группах. На этот пункт нужно потратить деньги. Он предложил средства, составляющие двузначный процент мирового валового внутреннего продукта.

Третье, что поможет восстановить мир, это увеличить усилия по созданию более инклюзивных и устойчивых перед лицом пандемий, изменения климата и других глобальных проблем экономик и обществ.

Напомним, на 14 апреля число зараженных составляет почти два миллиона человека.