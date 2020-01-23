Генпрокуратура раскрыла итоги проверок лекарств для больных муковисцидозом

Запрос на проверки направил сопредседатель правозащитного центра партии «Единая Россия» Михаил Старшинов.

По итогам выяснилось, что нарушений нет в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, однако в Волгоградской области — есть.

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области, пресечены факты несвоевременного обеспечения комитетом здравоохранения области лекарственными средствами больных муковисцидозом, вскрыты нарушения в деятельности государственных учреждений здравоохранения при назначении пациентам указанной категории лекарственных препаратов и выдаче на них льготных рецептов», — пояснили в Генпрокуратуре.

В результате суд Волгограда удовлетворил иск прокурора, потребовавшего обеспечить больных необходимыми препаратами.

Ранее в отделении муковисцидоза Детского клинического многопрофильного центра Московской области установили современный бодиплетизмограф. Это аппарат позволяет исследовать функции внешнего дыхания.