Генпрокуратура зафиксировала перебои с поставками лекарств в 42 региона страны. По подсчетам ведомства, не состоялась каждая четвертая закупка. Об этом объявил заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании Совета законодателей РФ.

В этом году отмечались перебои в поставках лекарств в 42 субъектах РФ. На 29 ноября количество несостоявшихся аукционов на поставку лекарственных средств составило 75 тысяч Александр Буксман.

По словам заместителя генпрокурора, часть аукционов не состоялась из-за отсутствия заявок от потенциальных исполнителей контрактов. Он также указал на многочисленные нарушения при организации торгов, которые привели к ограничению количества участников, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Минздрав изменит закупочные документы при объявлении конкурсов на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) из-за отсутствия заявок на аукционах.

Сейчас при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) заказчики поставок должны ориентироваться на данные «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения», при этом в Минздраве признавали, что справочник недоработан. После вступления в силу нового приказа заказчики должны будут, кроме НМЦК, устанавливать начальную цену за единицу товара.