Генпрокуратура нашла множество нарушений в поставках лекарств для больных раком

Генеральная прокуратура нашла картельный сговор при поставках лекарств для больных раком в трети регионов России. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов агентству «Интерфакс».

Факты нарушения обнаружили по результатам проверки схем закупок препаратов, которую поручил провести президент России Владимир Путин. В итоге в каждом третьем регионе страны установили факты картельного сговора, заявил Краснов на выступлении в Госдуме с отчетом.

Он отметил, что удалось пресечь множество нарушений прав пациентов, связанных с несоблюдением порядка и сроков оказания им медицинской помощи.

Генпрокурор добавил, что проблемы наблюдаются и с тестированиями, результаты которых люди подолгу не могут получить. В ряде областей пришлось принять особенно жесткие меры реагирования из-за отсутствия помощи инвалидам необходимыми медикаментами, «что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур».

Краснов заключил, что сигналы о нарушениях поступают в прокуратуру ежедневно. Льготники обращаются из-за отказа в бесплатных лекарствах и необходимых медицинских изделиях.