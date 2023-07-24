Здоровье 24 июля 2023, 15:22 Геннадий Онищенко заявил, что мат негативно влияет на сердце и эндокринную систему

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Использование ненормативной лексики может вредить здоровью человека, в частности, его эндокринной и сердечно-сосудистой системам. Таким мнением с сайтом KP.RU поделился академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что придерживается точки зрения о том, что матерные слова ранят не только объект злости, но и произносящего их. Человек не будет использовать подобную лексику, когда счастлив или говорит о любви. Тогда он изъясняется возвышенно. А мат создает для организма дополнительный стресс.

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«Мат влияет на сердце, на эндокринную систему, потому что может спровоцировать у человека, предрасположенного к диабету, клиническое проявление этого недуга», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

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