Здоровье 29 июня 2023, 18:52 Геннадий Онищенко заявил, что депрессию вылечит поход в церковь и настой ромашки

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Если у человека депрессия, не нужно сразу пить таблетки, можно начать с травяных настоев и психотерапии. Об этом радиостанции «Говори Москва» рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он посоветовал пить настой ромашки или капли пустырника. А также пойти к психологу или в церковь.

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«Кто-то в церковь ходит — это тоже элемент психологии. Лучше пользоваться всякого рода настоями, травами», — подчеркнул академик.

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