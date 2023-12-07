07 декабря 2023, 13:20
Геннадий Онищенко рассказал, что во время морозов следует надевать зимнюю куртку, закрывающую хотя бы половину бедра
С наступлением холодов и минусовых температур, главное, что должны делать граждане, это одеваться по погоде. Обязательно — зимняя куртка хотя бы до половины бедра и зимние ботинки. Об этом изданию kp.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Что касается питания и образа жизни, человек должен быть сытым и соблюдать режим сна. На первой неделе поста, который закончится 7 декабря, жирная еда не предусмотрена.
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«Здесь — особое отличие в том, что нужно просто быть сытым, но — поскольку жирная пища органическая постом не предусмотрена, значит, нормально питаться… Главное, чтобы человек не голодал», — сказал Онищенко.
Геннадий Онищенко
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